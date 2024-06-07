بالوثيقة.. إنهاء تنسيب الملاكات التعليمية والتدريسية في تربية صلاح الدين

2024-06-07 11:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

وجهت وزارة التربية، بإنهاء تنسيب الملاكات التعليمية والتدريسية ضمن ملاكات المديرية العامة للتربية بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة و معنونة الى مديرية تربية صلاح الدين بتأريخ السادس من الشهر الجاري، وتلقتها "بغداد اليوم"، تقرر إنهاء تنسيب جميع الكوادر التعليمية والتدريسية دون استثناء، وإعادتهم إلى مدارسهم الأصلية اعتبارًا من اليوم، العاملين في إقليم كردستان".







