تربية ديالى: نحتاج 700 مدرسة لاحتواء نصف مليون طالب لفك الدوام المزدوج

2024-06-07 11:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية تربية ديالى، يوم الجمعة، عن حاجة المحافظة الى نحو 700 مدرسة لفك الدوام المزدوج لنحو نصف مليون طالبة وطالبة.

وقال مدير إعلام التربية عمار مولود لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية التربية اتخذت جملة من الإجراءات استعداداً للعام الدراسي المقبل ومن بينها تقديم كشوفات لبناء وتأهيل وترميم أكثر من 120 مدرسة في عموم المحافظة".

وأضاف أن "الأسبوع الماضي شهد افتتاح سبع مدارس جديدة في المحافظة ومن المخطط أن يتم إنجاز بناء وافتتاح أكثر من 20 مدرسة أخرى مع بدء العام الدراسي الجديد".

وأشار مولود إلى أن "ديالى تضم قرابة 500 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1700 مدرسة لكن ليس لدينا سوى 1200 بناية مدرسية، لذلك هناك الكثير من المدارس بدوام مزدوج".

وأكد أن "فك الدوام المزدوج وتوفير أجواء دراسية ملائمة للطلبة يحتاج إلى بناء نحو 700 مدرسة جديدة في ديالى لاستيعاب الزيادة السكانية".