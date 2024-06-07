اشتباكات عنيفة بين الـ PKK والقوات التركية في دهوك

2024-06-07 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والقوات التركية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تجري الان اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والقوات التركية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وتواصل تركيا بين حين وآخر شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق منطلقاً لهجماته على الدولة الجارة.