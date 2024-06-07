اليوم.. انطلاق منافسات بطولة الأندية بالملاكمة

2024-06-07 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة الأندية بالملاكمة لفئة المتقدمين التي يقيمها اتحاد اللعبة في بغداد بمشاركة واسعة من الفرق المحلية التي تمثل مختلف المحافظات.وقال نائب رئيـس اتحاد اللعبة علي عبد الزهرة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المسابقة تمثل محطة تحضيرية مهمة لملاكمينا قبل خوض الاستحقاقات الخارجية، التي تنتظر هذه الفئة، لاسيما أنها ستقام تحت أنظار الجهاز الفني الذي سيكون على عاتقه اختيار افضل العناصر لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية".وأضاف أن "15 حكماً سيديرون نزالات البطولة وهم ناجي عباس ومحمد عريبي وكريم قاسم واحمد نجاح وحيدر تكليف وكريم جاسم واحمد فليح وسيف علي وأحمد سهيل وبهاء عبد الحسين وحيدر فاضل وفراس جاسم ورياض رحيم وحكمت أمين وقاسم محمد".وأوضح أن "منتخباتنا الوطنية على موعد مع بطولات مهمة خلال الفترة القريبة عربياً وقارياً، وهناك معسكرات تدريبية لتجهيز أبطالنا بالصورة المثالية للدفاع عن سمعة اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات"، مبيناً أن "اتحاده يراهن على قدرات قبضاتنا للتألق في المحافل الدولية، بتواجد أسماء جيدة من أصحاب الخبرة والشباب".