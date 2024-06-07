2024-06-07 12:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب حسين حبيب، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، من خطورة الضغط على شريحة الكادحين وتضييق مصادر رزقهم من خلال منع تزويد دراجاتهم بالوقود.

وقال حبيب في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" بشكل مفاجئ ودون سابق انذار تم منع آلاف الدرجات النارية من التزود بوقود البنزين في بغداد دون إعطاء اسباب واضحة ما أدى الى ضرر بالغ لشريحة كبيرة وخاصة خدمات التوصيل وهم من الكادحين والشباب الذين يعلمون من أجل لقمة الحلال".

وأضاف ان" قطع الوقود عن هؤلاء دون اسباب واضحة سيزيد من معاناتهم الإنسانية وهم يسعون الى كسب قوتهم اليومي بعيدا عن مغريات الحياة السهلة، لافتا الى ضرورة ان لا تقود هذه الخطوة الى قطع ارزاقهم".

وأشار حبيب الى انه" في تواصل مع الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي دفعت الى منع تزويد أصحاب الدرجات بالوقود وهل الاجراء رسمي او انه اجتهاد من قبل بعض المحطات".

وأظهر مقطع فيديو يوم امس الخميس (6 حزيران 2024)، عددا من اصحاب الدراجات النارية ببغداد وهم يشتكون من منعهم التزود بوقود البنزين في محطات بالعاصمة بغداد، فيما اشاروا الى منع اصحاب "التك تك" من التزود بالوقود ايضًا.