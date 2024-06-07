المالية النيابية: منحة طلبة المدارس والجامعات قد لاتكون كافية

2024-06-07 12:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، تفاصيل منحة طلبة المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنها قد لا تكون كافية. وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، خلال تابعته الاقتصاد نيوز، إنمنحة طلبة المدارس والجامعات في جداول موازنة 2024، قد أمنت. وأردف، أنه حسب مؤشرات وزارة التربية قد مُوِّلت مخصصات منحة الطلبة لكنها قد لا تكون كافية. وبين، إن المشمولون هم الطلبة الذين شُمِل عوائلهم في الحماية الاجتماعية. وأوضح الكرعاوي، أن مبالغ توزيع المنحة ستكون 30 ألف لطلبة المدارس و 50 ألف لطلبة الجامعات. وصوت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول أبجدهـ و، في جلسة حضرها 199 نائباً.