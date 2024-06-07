2024-06-07 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت التحقيقات مع الشاب المصري كريم المعروف باسم “سفاح التجمع”، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في طرق صحراوية، تفاصيل جديدة صادمة. وقالت مصادر مطلعة على حركة سير التحقيقات إن جهات التحقيق لا تزال تفحص علاقة “سفاح التجمع” بـ”الدارك ويب”، وعما إذا كان جمع ثروته من خلال تحصله على أموال منه مقابل نشر فيديوهات جنسية […]

ظهرت المقالة اعترافات جديدة لـ”سفاح التجمع”: عاشرَ كلبا وقطع جسده في بث على “الدارك ويب” أولاً على ايشان.