2024-06-07 12:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت محطة تلفزة إسرائيلية النقاب عن سلسلة من النقاشات الإستراتيجية بشأن جدوى إدراج البنى التحتية للدولة اللبنانية ضمن أهداف الحرب المحتملة ضد فصائل “حزب الله”. وهناك وجهة نظر بتلك المؤسسة ترى أنه يتعين تدمير البنى التحتية الوطنية للدولة خلال الحرب المقبلة، حال اندلعت، ووضعها ضمن بنك الأهداف. وخلال موجة التصعيد الحالية هدّد وزراء بالحكومة […]

ظهرت المقالة إسرائيل تدرس إدراج قصف البنى التحتية في لبنان بحربها ضد حزب الله أولاً على ايشان.