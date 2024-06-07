تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة بعملية نوعية بأربع محافظات

2024-06-07 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة في عملية نوعية بأربع محافظات.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "اشتبكت مع شبكة خاصة بتجارة المخدرات بعد محاولة عناصرها تهريب شحنة مخدرات، وتم تفكيك الشبكة وضبطت مليونين ونصف المليون حبة كبتاجون مخدرة".وأضافت أن "ذلك تم خلال عملية نوعية استباقية امتدّت من البصرة إلى النجف الأشرف ثم الأنبار وانتهت بنينوى".