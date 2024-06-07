2024-06-07 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، المباراة المؤجلة التي تجمع فريق الكهرباء ونظيره أربيل لحساب الأسبوع الـ(22) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملعب الزوراء سيستضيف مباراة الكهرباء مع فريق أربيل في لقاء مؤجل من يوم (14/4/2024) لحساب الأسبوع الـ(22) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي".وأضاف أن "فريق الكهرباء يحتل المركز الثاني عشر برصيد (34) نقطة، فيما يقع فريق أربيل بالمركز الخامس عشر وفي جعبته (32) نقطة".يذكر أن لقاء الفريقين في المرحلة الأولى قد انتهى لصالح فريق أربيل بهدف واحد مقابل لا شيء.