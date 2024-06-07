2024-06-07 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (4.1) درجات جنوب شرقي خانقين في ديالى.

وذكرت الوزارة ي بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.1) درجات وتبعد (34) كم جنوب شرق خانقين في محافظة ديالى".

وأضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".



