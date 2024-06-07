2024-06-07 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (4.1) درجات جنوب شرقي خانقين في محافظة ديالى.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الجمعة، في محافظة ديالى".وأضافت أن "تقرير المراصد بين أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.1) درجات وتبعد (34) كم جنوب شرق خانقين من محافظة ديالى".وأكدت أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر".