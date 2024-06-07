2024-06-07 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات تعمل في اربع محافظات فيما ضبطت مليوني ونصف حبّة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات وضبط مليوني ونصف حبة كبتاجون مخدرة بعملية نوعية استباقية امتدّت من البصرة إلى النجف الأشرف ثم الأنبار وانتهت في نينوى".









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