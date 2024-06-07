2024-06-07 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، عن إقامة مهرجان لكرة السلة المصغرة في محافظة البصرة، فيما سيحتضن نادي الكرخ في بغداد بطولة أندية العاصمة للناشئين.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن محافظة البصرة ستحتضن مهرجان كرة السلة المصغرة للأعمار من 8-12 سنة بمشاركة واسعة، اعتباراً من يوم غدٍ السبت بتنظيم من الاتحاد الفرعي في البصرة وبرعاية الاتحاد العراقي للعبة.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو دعم المواهب ورعايتها وتوسيع النشاطات الخاصة بالعبة.

وفي السياق، أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة أن يوم غد السبت ستنطلق بطولة أندية بغداد للناشئين وتستمر لخمسة أيام، وستكون قاعة نادي الكرخ الرياضي مسرحاً لاستضافة منافسات البطولة.