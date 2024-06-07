2024-06-07 13:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة في عملية نوعية بأربع محافظات. وذكرت المديرية، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنها “اشتبكت مع شبكة خاصة بتجارة المخدرات بعد محاولة عناصرها تهريب شحنة مخدرات، وتم تفكيك الشبكة وضبط مليوني ونصف حبة كبتاغون مخدرة”. وأضافت أن “ذلك تم خلال […]

ظهرت المقالة تفكيك شبكة مخدرات بحوزتها مليوني حبة “كبتاغون” تمتد من البصرة إلى نينوى أولاً على ايشان.