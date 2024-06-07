طالبو اللجوء يحتجون في اميركا

2024-06-07 13:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

العديد من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الامريكية مشردون بلا مأوى، واحتج بعضهم مطالبين بنقلهم الى فندق مهجور في واشنطن. احتج نحو 240 طالبا للجوء في الولايات المتحدة ونصبوا الخيام بالقرب من الطريق السريع المزدحم في واشنطن ويطالبون بالسماح لهم للانتقال إلى فندق شاغر مجاور، بعد محاولة الرئيس الامريكي جو بايدن تقييد اللجوء وتحييد الهجرة. وقال المحتجون للصحفيين إن القيود الجديدة التي فرضها بايدن لن تساعد المهاجرين، وأنه كلما تمكن الناس من تقديم طلب اللجوء بشكل أسرع، كلما أصبحوا في وضع أفضل ودعوا جميع الجهات الحكومية الامريكية الى مساعدتهم باخلاص وعدم طردهم وحصولهم على تصاريح العمل. ومعظم المحتجين من المهاجرين