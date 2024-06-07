انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

2024-06-07 13:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.

وتشهد قاعات المنتدى أنشطة كبيرة وفعاليات متنوعة ولقاءات بين مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.

وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".

ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفراولة والضيافة للمشاركين في المنتدى.

ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".

ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.

وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

المصدر: سبوتنيك