نجم سان جيرمان السابق يهاجم مبابي ويتهمه بالخيانة

2024-06-07 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شن مهاجم باريس سان جيرمان السابق، جيروم روثين، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، هجوما حادا على مواطنه كيليان مبابي، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

وقال روثين، خلال تصريحات لإذاعة "RMC" الفرنسية، إنه "منذ 5 أشهر، عندما لم يبذل كيليان الجهد الكافي، لم تكن مشكلة المدرب، أو المسؤولين، أو الرئيس، أو الجماهير.. إنها مشكلة احترام فقط".

وأضاف: "عندما تضع نفسك في فئة أفضل لاعبي العالم، يجب أن يكون لديك السلوك الذي يتطلبه ذلك.. يجب أن تقاتل من أجل زملائك، من أجل بلدك، من أجل ناديك.. أعتقد أنه خاننا في كل شيء".

وتابع ان "الموسم كان كارثيا من البداية إلى النهاية.. أنا غاضب جدا منه.. خلال المباراة الودية مع منتخب فرنسا ضد لوكسمبورج، ظهر بابتسامته مع الجماهير، وهذا ما لم نره طوال الموسم رفقة باريس سان جيرمان".

المصدر: كووورة