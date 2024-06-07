بمشاركة العراق.. إقامة الورشة الآسيوية لكرة القدم النسوية عبر ZOOM

2024-06-07 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك كل من المدير الفنيّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم/ وكالةً وسام نجيب اصليوه ورئيسة اللجنة النسويّة نبراس كامل ومدرب منتخب الناشئات علي حسن، ومساعده علي زهير، في الورشة التي نظمها الاتحاد الآسيوي للكرة النسوية والتي أدارها المدير الفني للاتحاد الآسيويّ اندي روزبيرغ.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الورشة استهدفت أهمية مراعاة عملية التعليم والتدريب بكرة القدم النسوية، وكيف يجب أن تكون عملية التطوير، لاسيما أن الرياضة لها خصوصية، وأنه من الأهمية تطوير العنصر النسائي من خلال المناهج الخاصة بالدورات التدريبيّة لهذه الفئة التي يجب أن يكون لها صداها الواسع، وأن التطوير الخاص باللاعبات لا يقتصر على المتقدمات وإنما يجب البدء بها من اللاعبات الواعدات وصولاً للاعبات المنتخبات الوطنيّة ، فضلاً عن أهمية التعامل مع الضغوطات البيئية والاجتماعية والرياضية، على أن تكون هنالك ورش خاصة بهذا التخصص لتوسيع قاعدة اللعبة".وأضاف أن "الورشة ناقشت العديد من الأمثلة على ذلك، ومنها إيران والأردن، وكذلك البعض من دول شرق آسيا، وعلى مستوى العالم فتطرقت الورشةُ إلى أمثلة عديدة، ومنها إسبانيا والبرازيل وأمريكا وبعض الدول الأخرى".من جانبه أكد المدير الفني للاتحاد الآسيويّ على أهمية دراسة جميع الأمثلة المسبقة والاحتذاء بها للوصول بجميع دول آسيا إلى التعامل الاحترافي مع اللاعبات الصغار وصولاً للاعبات المتقدمات.