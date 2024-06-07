شرطة كركوك تصدر بيانا بشأن حادث اطلاق النار

2024-06-07 14:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، الجمعة، القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال نصف ساعة. القيادة ذكرت في بيان انه "في الساعة ٧٠٠ واثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة وبعد ملاحظة قيام ثلاثة اشخاص بسرقة محل ومحاولة ايقافهم قاموا بأطلاق النار على دورية النجدة، مما ادى الى مقتل أحد افراد الدورية واصابة الاخر". وأضاف البيان، انه "تم استنفار كافة الدوريات وتعميم اوصاف دراجة نارية وتم ملاحقتها من قبل احدى الدوريات ومطاردتهم وتم القبض عليهم بعد اصابة أحدهم وخلال نصف ساعة"، لافتا الى ان "التحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث". ووقع الحادث بالقرب من ساحة العمال قرب سوق