2024-06-07 14:24:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية. وذكرت المنظمة، الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، […]

ظهرت المقالة “الفاو”: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يرتفع للشهر الثالث على التوالي أولاً على ايشان.