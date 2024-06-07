بقطاعات مختلفة.. محافظ بغداد يعلن حزمة مشاريع ضمن موازنة 2024

2024-06-07 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، عن حزمة مشاريع في قطاعات مختلفة ضمن موازنة العام الحالي 2024، فيما أكد أن تخصيصات المحافظة في الموازنة كانت جيدة.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"التخصيصات المالية لمحافظة بغداد ضمن موازنة العام الحالي 2024، جيدة"، موضحاً أن "الحكومة واللجنة المالية النيابية لديهما فهم ومعرفة في الاحتياجات الحقيقية والموارد المطلوبة في بغداد".وأضاف أن "هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة لسد الاحتياجات الخاصة والمطلوبة للمشاريع التي ستنفذ".وأشار إلى أن "المحافظة لديها عدة مشاريع مهمة خلال موازنة 2024 منها مشاريع في قطاع الماء وبناء المدارس والطرق، وكذلك إنشاء جسور للمشاة سوف تنفذ في جميع مناطق بغداد، وتبليط الطرق الرئيسة، ومشاريع استراتيجية للمجاري عند المداخل الأربعة للعاصمة، إضافة إلى المستشفيات المكتملة تقريباً والتي سوف تفتتح قريباً، والمراكز الصحية ومشاريع استراتيجية للماء".وأكد أن "جميع حزم المشاريع ستوضع على سلم أولويات محافظة بغداد في مراحل لتنفيذها سواء ضمن موازنة العام الماضي 2023 أو على موازنة 2024".