تحديد موعد إقامة منافسات بطولة الأندية برفع الأثقال

2024-06-07 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحدّد الاتحاد المركزي لرفع الأثقال الخامس من تموز المقبل موعداً لإقامة منافسات بطولة أندية العراق فئة الناشئين للأعمار (13 -17) عاماً وتستمر لمدة يومين، بينما ستقام منافسات فئة الشباب للأعمار(18-20) سنة في الحادي والثلاثين من آب المقبل.وذكر بيان لاتحاد رفع الأثقال تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "البطولتين المقبلتين ستكونان محطة تنافسية لاختيار عدد من اللاعبين بغية تمثيل المنتخبات الوطنية لكلتي الفئتين، مبيناً أنه سيتم تحديد مكان إقامتهما خلال الأيام المقبلة بعد الاطلاع على جاهزية القاعات في بغداد وبقية المحافظات".وأضاف أن "اتحاد اللعبة أقام الأسبوع الحالي مهرجان العراق السنوي للأشبال بمشاركة (66) لاعباً يمثلون (15) نادياً، ما يؤكد تطور وانتشار فعالية الأثقال لهذه الفئة التي أفرزت موهوبين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل".وأوضح البيان أنه "تم السماح للاعبين من مواليد 2015 للمشاركة وجرى تطبيق قوانين وتعليمات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والفئات الوزنية المشاركة هي (27-32-38-44-49-55-61-67(73-كغم"، مبيناً أن هـذا المهرجان هو لاكتشاف المواهب في هذه اللعبة، والإفادة منهم في رفد المنتخبات الوطنية ويعد المقياس الحقيقي لتقييم عمل المدرب خلال الموسم المنصرم".