2024-06-07 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بتسجيل ثاني حالة انتحار لنساء في المحافظة خلال ساعات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابة انتحرت بحرق نفسها في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته"، لافتاً إلى أن "حالة الانتحار هذه هي الثانية من نوعها في ديالى بعد انتحار امرأة بطعن نفسها بسكين في ناحية السعدية خلال الساعات الماضية".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بعد ظهر اليوم، بأن "امرأة متوسطة العمر من أهالي ناحية السعدية شمال شرقي ديالى وصلت إلى مستشفى المقدادية وعليها آثار طعنات سكين"، لافتاً إلى أن "ذوي الضحية أفادوا بأنها حاولت الانتحار بطعن نفسها لكونها تعاني من مشاكل نفسية".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للكشف عن تفاصيله إذا كانت جريمة أم انتحار".