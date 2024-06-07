2024-06-07 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن شاباً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله لأسباب مجهولة، فيما ألقت الشرطة القبض على رجل كان يروم قتل زوجته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2000 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله ضمن منطقة المهدية الثانية في الدورة جنوبي بغداد، دون معرفة سبب الانتحار".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

من جانب آخر، ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قيادة الشرطة ألقت القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنيكوف ضمن قاطع المسؤولية، وتبين أنه كان يروم قتل زوجته إثر خلاف بينهما، حيث قام بتهديها بالقتل عن طريق الهاتف.

وبينت أنه "تم نصب كمين له والقبض عليه قبل دخوله منزل الزوجة وبحوزته السلاح المذكور، وجرى تسليمه إلى مركز الشرطة أصولياً".