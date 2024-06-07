تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة في العراق

2024-06-07 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الجمعة، عن تفكيك شبكة بحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة في عملية نوعية بأربع محافظات. وذكرت المديرية، في بيان أنها "اشتبكت مع شبكة خاصة بتجارة المخدرات بعد محاولة عناصرها تهريب شحنة مخدرات، وتم تفكيك الشبكة وضبطت بحوزتها مليونين ونصف المليون حبة كبتاجون مخدرة". وأضافت أن "ذلك تم خلال عملية نوعية استباقية امتدّت من البصرة إلى النجف ثم الأنبار وانتهت بنينوى". وأعلنت وزارة الداخلية ، في اواخر شهر ايار، ضبط مليونين ونصف مليون حبة كبتاجون مخدرة في محافظة النجف. وذكر بيان للوزارة أنه"بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية ،وبعملية استخبارية دقيقة ،تمكنت مديرية العامة