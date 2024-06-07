2024-06-07 15:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام كويتية خلال الساعات الماضية بإحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة. وجاءت الإجراءات القانونية حيال أسباب مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية. وقضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 […]

ظهرت المقالة الكويت: إحالة وزراء ونواب سابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة أولاً على ايشان.