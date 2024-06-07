القبض على 3 إرهابيين وعصابة لتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

2024-06-07 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب، وعصابة لتجارة الاعضاء البشرية في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" من خلال العمليات الامنية الجارية والتفتيش المناطقي وبمعلومات دقيقة وجهد مميز من الوكالات والأجهزة الاستخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الامنية في الفرقة ( الخامسة، الثانية) شرطة اتحادية وبعمليات منفصلة، من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب، ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم ورصد تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية في منطقتي ( الشعلة، حي الجامعة)".

وأضافت، انه" تم القبض على عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية مكونة من ثلاثة اشخاص، بينهم "امرأة" وضبط العجلة التي بحوزتهم، بعد كمين محكم نصب لهم وبالجرم المشهود في منطقة الشرطة الرابعة/الزراعي بجانب الكرخ"، مشيرة الى "تسليم المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.