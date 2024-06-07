الأزمة المالية تمنع برشلونة من تسجيل عقود 9 لاعبين

2024-06-07 16:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عن عقبات مالية كبرى تنتظر نادي برشلونة تتعلق بتسجيل تسعة لاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب موقع The Athletic""، فإن برشلونة يجب عليه جمع 130 مليون يورو قبل تموز/يوليو المقبل، من أجل تسجيل اللاعبين دون قيود.

وأضاف "لم يتم تسجيل إينيجو مارتينيز وفيتور روكي للموسم المقبل، كما ينتهي عقد سيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو، وأي عقود جديدة سيتعين إعادة تسجيل الثنائي من جديد"

وأشار الموقع في تقرير له إلى أنه لم يتم تسجيل عقود الشباب أليخاندرو بالدي ولامين يامال وباو كوبارسي وهيكتور فورت، ولا يزال بإمكانهم اللعب بعقود الشباب، كما أن عقد جافي لا يزال خاضعا لمعركة قانونية.

وسيكون برشلونة الأكثر حرصا على تسجيل عقود مارتينيز وروكي، لأنهما اللاعبان الأكثر عرضة لمغادرة الفريق نتيجة لهذه الأزمة.

المصدر: كوورة



