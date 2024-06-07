إيران تحصي قيمة البضائع المصدرة الى العراق خلال شهرين

2024-06-07 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير عام كمارك محافظة كرمانشاه في إيران عن تصدير بضائع بقيمة 581 مليون دولار إلى العراق عبر حدود المحافظة خلال شهرين. وأوضح علي أصغر عباس زاده أن كمية البضائع المصدرة من كمارك محافظة كرمانشاه ارتفعت بنسبة 13 من حيث القيمة وانخفضت بنسبة 2 من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الإيراني الماضي، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر. وذكر أن السلع التصديرية الرئيسية عبر كمارك المحافظة هي حديد التسليح، والحديد، والبلاط، والسيراميك، والفواكه، والخضروات، وأحجار البناء، ومنتجات الألبان، والمنتجات البلاستيكية بأنواعها، والعبوات التي تستخدم مرة واحدة. تمتلك محافظة كرمانشاه 371 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع العراق، ويوجد على هذه الحدود منفذان رسميان وخمسة أسواق محلية، ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع عبر هذه الحدود كل عام، وفق الوكالة. والمنافذ الرسمية هي برويز خان مع إقليم كوردستان، والمنذرية مع السلطات الاتحادية. وبلغ حجم تصدير البضائع من محافظة كرمانشاه خلال العام الإيراني الماضي آذار 2023 آذار 2024 7 ملايين و273 ألف طن بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه. وقد ارتفعت هذه الكمية من البضائع العام الماضي بنسبة 27 من حيث القيمة و7 من حيث الوزن.