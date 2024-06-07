التجارة: سنطلق 10 حصص من مادة الطحين خلال العام الحالي

2024-06-07 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إطلاق الحصة الخامسة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية لعام 2024.وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، محسن نامس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب أطلقت الحصة الخامسة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية لعام 2024، ووجهت كافة الفروع في المحافظات لغرض قطع هذه المادة المهمة التي تحتاجها كل أسرة عراقية".وأضاف نامس: "وجهنا الفروع بتنظيم جدول يتضمن مراكز التموين الموجودة في المحافظات، وبدأنا الحصة الخامسة بعد الانتهاء من الرابعة".ولفت إلى أن "خطة الشركة العامة لتصنيع الحبوب في هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة، حيث ستقوم بإطلاق 10 حصص من مادة الطحين لهذا العام، وذلك لوفرة مادة الحنطة، بعد أن وصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة المهمة".ولفت إلى "إعداد خطة تسويقية وإرسالها إلى كافة فروعنا في المحافظات لغرض استدعاء الوكلاء ضمن جدول يتكون من عدة أيام حسب المراكز التسويقية ويتم إرسالها إلى المقر العام، وإطلاق الحبوب إلى المطاحن ضمن الخطط التسويقية".وأشار إلى أن "محافظة بغداد بدأت فعلياً باستلام الحبوب، والإنتاج بدأ يتوزع إلى الوكلاء ومن ثم إلى المواطنين".