2024-06-07 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، ان المحافظة لديها مبالغ متاحة لدى وزارة المالية تصل الى 2 ترليون و800 مليار دينار بعضها من الأمن الغذائي وموازنة 2023 .

وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الموازنة التي مررت جداولها مؤخرا قيدت الصرف باتجاه اكمال المشاريع المستمرة لكننا في البرلمان اضفنا فقرة لغرض المضي بمشاريع جديدة لخدمة المناطق التي لم تخدم سابقا".

وأضاف، إن "المحافظة لديها اموال من سنوات سابقة يضاف لها اموال موازنة العام الحالي وبالتالي عند انجاز ذرعات المشاريع يتم صرف الأموال للمقاولين رغم تأخر وزارة المالية في بعض الأوقات.

وتعترض محافظات عراقية على تراجع تخصيصاتها المالية والتي بلغت قرابة 11 تريليون دينار من مبالغ الاستثمار والتطوير ومراعاة عدد سكان كل محافظة وإنتاجها النفطي.

وكانت موجة الاعتراض داخل البصرة اتسعت على قرار تخفيض تخصيصات المحافظة في موازنة 2024 بنسبة 70 بالمائة، من تريليونين و900 مليون دينار إلى 850 مليار فقط.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.