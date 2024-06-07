2024-06-07 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، بإلقاء القبض على امرأة اعتدت على موظف في العتبة الكاظمية ببغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "امرأة تولد (1988) تم إلقاء القبض عليها بعد ان قامت بالاعتداء على موظف في العتبة الكاظمية حيث قامت بالسب والشتم وإطلاق الألفاظ اللاخلاقية والتعرض بالسب على الاديان السماوية اثناء الواجب المكلف به الموظف داخل العتبة".

وأشار المصدر الى "ضبط آلة حادة (كتر موس) وقطعة زجاجة صغيرة بحوزة المتهمة".