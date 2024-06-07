2024-06-07 17:06:06 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لفصائل “حزب الله” حسن نصر الله، سخِر من تصرفات إسرائيل الأخيرة وتصريحاتها بالاستعداد لشن حرب على لبنان، وهو ما اعتبرته الصحيفة خطأً فادحًا ارتكبته إسرائيل ضد “حزب الله”. وسلطت الصحيفة الضوء على ما قالته أمل سعد، الباحثة المتخصصة في ملف فصائل “حزب الله” والمحاضرة السياسية، بأن […]

ظهرت المقالة صحيفة إسرائيلية: حسن نصر الله يسخر من تصريحات تل أبيب بشأن الحرب على لبنان أولاً على ايشان.