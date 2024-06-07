"المتأهل الوحيد" إلى أولمبياد باريس ينهي معسكرا لرفع الأثقال في انطاليا

2024-06-07 17:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انهى المتأهل الوحيد عن منتخب العراق لرفع الأثقال إلى اولمبياد باريس، علي عمار يسر، معسكره التدريبي الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية، والذي استمر شهراً كاملاً في مدينة أنطاليا التركية.

وقال مدرب المنتخب الوطني باللعبة عمار يسر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الرباع علي عمار أنهى المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، وستكون لنا جلسة خاصة مع المشرفين على البرنامج التكميلي الذي سيستمر لمدة 60 يوماً، وهي الفترة المتبقية لانطلاق الدورة، ومنها اختيار مكان المعسكر المقبل وتوفير احتياجاته اللوجستية، قبل الدخول في غمار منافسات الدورة الأولمبية في باريس والتي ستقام نهاية شهر تموز المقبل".

وأضاف أن "وتيرة الاستعداد لرباعنا الشاب وصلت الى مراحل متقدمة، اضافةً إلى الاستقرار النفسي والذهني اللذين يلعبان دوراً كبيراً في رفع كفاءته".

واشاد يسر بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمتمثلة برئيسها عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي والأمينين العام والمالي، الذين لم يدخروا جهداً من أجل تسهيل مهمتنا والوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى منصات التتويج.