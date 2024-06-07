آمر لواء انصار المرجعية يعلن الاستنفار ويطلب إرسال "حاكم عسكري" الى السماوة

2024-06-07 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن آمر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، عن "الاستنفار" مطالبا بإرسال "حاكم عسكري" الى مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.

وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، خاطب فيه أهالي السماوة، ان "دعوتي لوضع حد للفـساد في المحافظة وجميع مناطق الوطن لم تكن وليدة اليوم حتى يتهمـونني بطلب مصلحة او مداراة جهة دون اخرى، أمضيت عمري احـارب الفـساد والفـاسدين، وأسألوا كل ابناء الحراك الشعبي في المحافظة وكل العراق ماهو دوري معهم".

وبين، "بدعوتي هذه أمثل نفسي كمواطن سماوي يشعر بشعبه ولم تكن بتوجيه من أي جهة ديـنية او سيـاسية او شعـبية، دعوة شخصية هدفها مواجهة الفــساد والفــاسدين".

وأضاف الياسري "من يثير الشكوك في منشوراته على شخصيتي وطلب السلطة والجاه والمال، أقسم لكم بكل مقدسات الكون، وأخرج عن ديني وانتمائي الى الله اذا يوماً من الايام طوال حياتي أمتدت يدي الى درهم او دينار من أموال الشعب والوطن، وأقسم بالله وبالانبياء والاولياء والائمة لا أملك في هذه الدنيا سوى بيتي الصغير في قريتي الفزاعية، ولا املك حساباً ولا رصيداً ولا أرضاً ولا املك سوى أرضي الزراعية ميراث والدي".

ولفت الى انه "ومنذ يوم الاربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المسـاومات والتهــديدات والاغـراءات، الا أني قلت لهم (انا عراقي والعراقي لايسـرق ولا يخـون شعبه)".

ونوه آمر لواء انصار المرجعية الى ان "تحركهم سيكون ضمن الدستور والقانون وتحت حماية القوات الامنية، في عدة خطوات" مشيرا الى "أننا سننطلق يوم الاربعاء القادم وهي نهاية المهلة لطرد الفـاسدين، والاعتصام أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وبناء الخيم والسرادق وبكل هدوء واعلان ان المحافظ ومجلس المحافظة لايمثلون الجماهير، ويعملون لأحـزابهم فقط".

وطالب الياسري "مجلس النواب ورئيس الوزراء بإرسال حاكم عسكري نزيه يدير أمور المحافظة لحين البت في مصيرها، وتشكيل لجنة خاصة من رئيس الوزراء للأشراف على اموال موازنة السماوة ومتابعة مشاريعها وتخليص الشركات العاملة من العمولة التي تفرضها الاحــزاب على الشركات والتي وصلت الى ١٣ %" حسب قوله.

كما طالب "بتشكيل لجنة من جميع اقضية ونواحي المحافظة، تمثل الجماهير فعلاً للتفاوض مع اللجان القادمة من بغداد، والاعتصام أمام كل مكاتب الاحزاب التي تسببت بهدر اموال المحافظة من عام 2003 الى يومنا هذا ومن دون استثناء".

وشدد على "الجميع احترام القانون وعدم التجاوز على اي شيء ومن يخالف القانون، هناك لجان خاصة تقوم بتسليمه الى القوات الامنية بتهــمة التخــريب" داعيا "القوات الامنية البطلة وبكل صنوفها ضباط ومراتب توفير الحماية الكافية لأبنائهم من المتظـاهرين السلميين".

ودعا الياسري "شيوخ العشائر اهل النخوة والعزيمة الى تحمل مسؤولياتهم والوقوف مع ابنائهم في الدفاع عن حقوق هذه المحافظة الفقيرة، وكذلك ندعو كل الطبقات المثقفة للوقوف مع الطبقات الكادحة المحرومة من هذه المحافظة التي تعيش تحت خط الفقر".



