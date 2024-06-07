وزير البيئة: إشراك العراق في مؤتمر المناخ المقبل مكسب فني ودبلوماسي

2024-06-07 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الجمعة، تحقيق إنجاز كبير للوفد التفاوضي العراقي للتغيرات المناخية.وقال ئاميدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد التفاوضي العراقي للتغيرات المناخية حقق انجازا كبيرا، حيث طالبت المجموعة التفاوضية العربية بإشراك ممثلين عن الوفد العراقي في المفاوضات مع المجموعات الأخرى خلال مؤتمر المناخ المقبل".وأكد ئاميدي- بحسب البيان- أن "هذه الخطوة تمثل مكسباً فنياً ودبلوماسياً للعراق وضماناً للاستحقاقات المحلية والعربية وأن إشراك المفاوضين العراقيين يعكس القدرات العالية التي أظهرها الوفد التفاوضي العراقي في المحافل الدولية والتقدم المحرز في عملهم".وأشار ئاميدي، إلى أن"هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود المكثفة والعمل الدؤوب للوفد العراقي الذي أثبت جدارته وكفاءته في التفاوض مع المجموعات الدولية، مما دفع المجموعة التفاوضية العربية للمطالبة بإشراكهم كممثلين عنها في المفاوضات المقبلة".وبين ئاميدي، أن "هذا الاعتراف الدولي بقدرات العراق التفاوضية يعزز مكانة العراق على الساحة الدولية ويؤكد دوره الفاعل في معالجة القضايا البيئية والمناخية العالمية"، مشددا على، "أهمية استمرار دعم العمل البيئي والتفاوضي من قبل الحكومة والجهات المعنية كافة لتحقيق المزيد من النجاحات والمكاسب للعراق على الصعيدين المحلي والدولي".