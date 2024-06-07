المرور تنفي وجود خلل في منظومة الكاميرات الذكية وتحسم الجدل بشأن الغرامات

2024-06-07 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجنفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، وجود خلل في منظومة الكاميرات الذكية، فيما طمأنت بشأن الغرامات.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منظومة الكاميرات تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات المرورية كحزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة"، مؤكداً، "عدم وجود أي خلل بالمنظومة والغرامات موضوعة ضمن موقع رصين".وأضاف، أن "المديرية تعمل على تحديد عدد من الطرق لتفعيل العلامات المرورية فيها وتخطيط الشوارع ومن ثم نصب الكاميرات الذكية".