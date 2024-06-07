في حال فوزه بالرئاسة... ترامب يتعهد بإغلاق حدود اميركا وتنفيذ اكبر عملية ابعاد للمهاجرين

2024-06-07 18:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إغلاق حدود اميركا في حال فوزه بإنتخابات الرئاسة المقرر تجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل، مع تنفيذ اكبر عملية ابعاد للمهاجرين في تأريخ الولايات المتحدة. وذكر ترامب المرشح المحتمل للحزب الجهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة خلال تجمع انتخابي في ولاية اريزونا، في حال فوزه بالرئاسة، فسيغلق في اليوم الأول من ولايته الحدود وسينفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ الولايات المتحدة. واتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بفتح حدود البلاد أمام المهاجرين من جميع أنحاء العالم، في حين أنه سيسعى إلى ترحيلهم ويوقف ما اسماه بـ "الغزو". وأضاف، "لا خيار آخر لدي، لم يترك