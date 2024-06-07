مصرف التنمية الدولي يوقع شراكة مع حكومة كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"

2024-06-07 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوقع مصرف التنمية الدولي، عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي".وقال المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف التنمية الدولي قام بتوقيع عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم"، لافتا، إلى أن "هذه الخطوة المهمة جاءت تزامناً مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في الإقليم، وذلك ضمن خطته الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أعماله وزيادة عدد أفرعه في الإقليم والبالغ عددها 3 أفرع في الوقت الحالي".وأوضح، أن "هذه الشراكة تعد إنجازاً كبيراً ضمن إطار الجهود الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي"، مبينا، أن "المصرف يهدف إلى مواصلة مساعيه في مجال نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم، وذلك من خلال تفعيله لمزيد من أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع الخاصة بالمصرف POS، كما يعتزم المصرف افتتاح فرعه الرابع في الإقليم خلال العام الجاري".وأشاد نائب مدير مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان عزيز أحمد- وفقا للبيان- بـ "جهود مصرف التنمية الدولي ومساهمته في تطوير المنظومة المالية للإقليم، وذلك من خلال توفيره لمختلف التسهيلات والخدمات المالية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض".ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، على "أهمية توقيع هذه الشراكة مع حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم وتقديم التسهيلات كافة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بسلاسة ومرونة عالية".