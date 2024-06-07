بالأرقام.. تراجع قيمة احتياطيات البنك المركزي العراقي

2024-06-07 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الباحث الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، عن تراجع قيمة الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي العراقي الاجمالية بنسبة 2.4%.

وقال العبيدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي تراجعت في الشهر الخامس من السنة الحالية مقارنة بنهاية 2023 بنسبة 2.4% لتنخفض قيمة الاحتياطيات الرسمية من 147 ترليون دينار في 2023 ولتبلغ 143 ترليوناً في نهاية الشهر الخامس من السنة الحالية".

وأشار الى "ارتفاع احتياطي الذهب للبنك المركزي بنسبة 16% مقارنة مع 2023 لتبلغ قيمة احتياطي الذهب 14.3 ترليون دينار مرتفعا عن 2023 التي كانت قيمة احتياطي الذهب في نهاية العام الماضي 12.3 ترليون دينار".

وأضاف العبيدي "اما احتياطي الاستثمارات فانخفض بنسبة 4.68% مقارنة مع نهاية 2023 ولتبلغ قيمتها في هذا العام 126.4 ترليون دينار بعد ان كان في نهاية السنة الماضية بقيمة 132.6 ترليون دينار".



