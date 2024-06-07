2024-06-07 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

دعا آمر لواء أنصار المرجعية مواطني محافظة المثنى إلى إطلاق اعتصامات ضد الحكومة المحلية، فيما وجه دعوة إلى السوداني يطالبه بها إرسال حاكم عسكري إلى المحافظة. وقال الياسري في نص بيان ورد لـ “إيشان”: الأخوة في محافظة المثنى الاكارم، أضع امام انظاركم النقاط التالية ،، أولاً،، ان دعوتي لوضع حد للفساد في المحافظة وجميع مناطق […]

ظهرت المقالة آمر لواء المرجعية يعلن النفير العام في المثنى ويطالب السوداني بإرسال “حاكم عسكري” للمحافظة أولاً على ايشان.