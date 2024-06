2024-06-07 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عمار ياسر الركابي، اليوم الجمعة، أن كتلة أبناء ذي قار شكلت لخدمة أبناء المحافظة، فيما أشار إلى، أن عملها لن يقيد صلاحيات المحافظ. وقال الركابي في لقاء مع “تلفزيون الناصرية”، إن “تشكيل هذا التكتل جاء بعد دراسة الموضوع بشكل جيد قبل...

The post الركابي لـ”بودكاست الناصرية”: كتلة أبناء ذي قار انشئت لخدمة المواطنين لا لتقييد المحافظ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.