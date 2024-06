2024-06-07 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار، عمار ياسر الركابي، اليوم الجمعة، أن الجميع في الحكومة المحلية سيخضع للتقييم حتى رؤساء اللجان الموجودين في المجلس. وقال الركابي في حديث ل”برنامج هموم الناس”، إن “هنالك تقييم دوري ومتابعة دقيقة لجميع المسؤولين في الوحدات الإدارية و مدراء الدوائر الحكومية”، موضحا...

