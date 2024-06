2024-06-07 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : كشف عضو مجلس محافظة ذي قار عمار ياسر الركابي، اليوم الجمعة، عن انجاز 52 مشروعا من أصل 317 مشروعا استثماريا في المحافظة. وقال الركابي في لقاء له لتلفزيون الناصرية، إن “المشاريع الموجودة سابقا لاتوجد لها دراسة فعلية وهنالك العديد من الأخطاء الموجودة والتي بدأنا بتصحيحها في...

