رياضيون من 97 دولة يستعدون للمشاركة في ألعاب بريكس في قازان

2024-06-07 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعيستعد رياضيون من 97 دولة للمشاركة في ألعاب بريكس في مدينة قازان.وتعتبر ألعاب بريكس هي حدثا سنويا متعدد الرياضات يزداد شعبية بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الاقتصادية، حيث يقام الحدث عادة من قبل الدولة التي ترأس المجموعة،كجزء من رئاسة روسيا لمجموعة بريكس، تقرر هذا العام إقامة ألعاب 2024 في مدينة قازان، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 12 إلى 23 يونيو.وسيجتمع رياضيون من 97 دولة مشاركة، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا، في مدينة قازان، نظرا لأن الألعاب تقام بطريقة التنسيق المفتوح، فإن الرياضيين من البلدان الأخرى مدعوون للمشاركة، وسيتم منح عدد قياسي من الميداليات - أكثر من 360 مجموعة - في ألعاب بريكس في قازان،وسيتنافس المشاركون في 27 نوعاً من الرياضة، بما في ذلك ألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة والغوص والجمباز الفني والرياضي والمصارعة وكرة الطاولة والتنس على العشب وغيرها.وبالإضافة إلى الأحداث الرياضية، سيستمتع ضيوف ألعاب بريكس ببرنامج ثقافي غني وجلسات توقيع مع مشاهير رياضيين وستقام الألعاب في 16 مكاناً في قازان، والتي استضافت في الماضي بالفعل مسابقات دولية وعموم روسيا وأعيد بناؤها خصيصا لألعاب بريكس.وأكد لاعبو الجمباز الروس البارزين دانيال مارينوف ونيكيتا ناغورني، وبطلة السباحة المتزامنة الأولمبية لعدة مرات سفيتلانا كولسنيتشينكو، وبطل المبارزة الأولمبية يانا إيغوريان وصوفيا فيليكايا، وبطل الجري العالمي سيرجي شوبينكوف، والغواصان إيفجيني كوزنتسوف ونيكيتا شلايشر، والعديد من الآخرين مشاركتهم بالفعل،ستكون هناك أيضاً وفود كبيرة من البرازيل والصين في قازان، والتي سترسلان الرياضيين ذوي الخبرة والشباب الموهوبين إلى الألعاب.