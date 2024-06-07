منتسبان بحزب تركماني.. تحديد هوية منفذي الهجوم على شرطة كركوك

2024-06-07 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في كركوك، يوم الجمعة، هويه وعمل الشخصين المصابين بنيران قوة من الشرطة وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المصاب الأول يدعى (ع،ح،ز) مواليد 2002 ويسكن منطقة قورية وهو مصاب بطلقة نارية بمنطقة الوجه وحالته الصحية خطيرة بسبب شدة الإصابة في منطقة الرأس وهو منتسب في أحد الأحزاب التركمانية في كركوك".

وأضاف، أن "المصاب الثاني ويدعى (م،ح،ز) مواليد 2002 وهو مصاب بطلقة نارية في ساقه ويسكن مع شقيقه في حي القورية، وحالته الصحية مستقرة وهو منتسب في أحد الأحزاب التركمانية في كركوك".

وأوضح المصدر، أن "المصابين الاثنين يخضعان للعلاج وسط إجراءات أمنية مشددة، لكونهما مشتبه بقيامهما بالهجوم على دورية لشرطة النجدة وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد الجناة".

وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك، أفادت بوقت سابق من اليوم، بالقاء القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال وقت قياسي.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "في الساعة 700 وأثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة، وبعد ملاحظة قيام ثلاثة أشخاص بسرقة محل، ومحاولة ايقافهم قاموا باطلاق النار على دورية النجدة مما أدى الى استشهاد احد أفراد الدورية وإصابة آخر".

ووفقا للبيان، فإنه "على الفور تم استنفار الدوريات كافة، وتعميم اوصاف الدراجة النارية، وتمت ملاحقتها من قبل إحدى الدوريات ومطاردتهم"، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم بعد إصابة أحدهم وخلال نصف ساعة، والتحقيق جار لكشف ملابسات الحادث".