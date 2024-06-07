نائب سابق يحذر من تضخيم "جريمة كركوك"

2024-06-07 19:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

حذر النائب السابق، ياسين العبيدي، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، من تضخيم "جريمة كركوك" واخذها لمديات سياسية أبعد مما حدث.

وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، ان "عصابة كانت تقوم بعملية سرقة في احدى مناطق كركوك صباح اليوم اشتبكت مع دورية للنجدة ما أدى الى استشهاد منتسب فيما نجحت القوات الأمنية بإعتقال الجناة خلال أقل من ساعة"، لافتا الى أن "ما حدث جريمة ببعد جنائي وليس ارهابي، والمتهمون أمام طائلة القانون حاليا".

وأضاف ان "محاولة تضخيم ما حدث لا يصب في مصلحة أمن كركوك والأجهزة الأمنية أدت ما عليها واعتقلت الجناة"، مؤكدًا ان "ما حصل ليس خرقا أمنياً".

وأشار العبيدي إلى ان "التصعيد وتضخيم ما حدث من خلال رسائل سياسية واطلاق عبارة (الغرباء) هو خلط للأوراق"، لافتا الى ان "الدستور أعطى حرية السكن لكل العراقيين في أي منطقة وأي مجرم او ارهابي لا يمكن اعتباره امتدادا لعشيرة او محافظة بل هو يتحمل وزر اعماله وكل الاطياف المجتمعية بريئة من اي افعال خارجة عن القانون".

يشار الى ان شرطيا في محافظة كركوك قد قتل واصيب آخر صباح اليوم الجمعة في هجوم مسلح وسط المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة كركوك، القاء القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال وقت قياسي.

وعلى إثر الحادث دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي، اليوم الجمعة، إلى إخراج من وصفهم بـ"الغرباء" عن محافظة كركوك وطالب في تصريح ادلى به للصحفيين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية إلى ابعاد الملف الأمني في كركوك عن الحزبية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الملف اتحادياً.

وقال في تصريحه، إنه "على ادارة كركوك ان تراعي اهالي المحافظة، وليس المحافظات الاخرى"، مردفا بالقول إن كركوك "باتت مكبا للنفايات من الدواعش وعوائلهم والمطلوبين من المحافظات المجاورة حيث يأتي اليها الاف الغرباء ليصل عدد سكان كركوك الى مليوني مدني" حسب تعبيره.