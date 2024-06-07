2024-06-07 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

اصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الجمعة، بيانا توضيحياً بشأن “سرقة حقيبة” خلال مؤتمر لها على مستوى أمني عالٍ. وقالت الهيئة في بيان، ورد لمنصة “إيشان”، إنه “لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى بيان الحقائق، وهي الآتية: 1. يشغل […]

ظهرت المقالة النزاهة ترد على الميالي: كيف سرقت “النخب” حقيبتك من اجتماع يخص مكافحة الفساد؟ أولاً على ايشان.