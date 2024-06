ذي قار تعلن خلوها من التلوث الإشعاعي وتستعد لتصبح مركزا للبحوث العلمية

2024-06-07 20:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في محافظة ذي قار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة الذرية، أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي، رسميًا خلو المحافظة من الملوثات الإشعاعية. وأكد الغزي على توجيه الجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة للاستفادة من المحجر الحالي وتحويله إلى مركز...

